Roués de coup par les officiers

La famille de l'homme tué samedi à Minneapolis demande justice

le 25 janvier 2026 07:30

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
La famille de l'homme tué samedi à Minneapolis demande justice
La famille de l'homme tué samedi à Minneapolis par des agents des services frontaliers demande justice.

Écoutez Stéphane Boucher en discuter, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque. 

«Alex Pretti. 37 ans, a été abattu, après avoir été roués de coup par les officiers lors d'une manifestation. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, ses parents disent avoir le cœur brisé et être en colère. Les autorités fédérales affirment que l'homme résistait à son arrestation et était armé. On évoque encore un cas de légitime défense.»

Aussi dans cette revue de presse : 

  • Plus de 20 000 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés de courant  alors que le Québec en entier compose avec un épisode de froid qui nous donne un ressenti à près de -30 à bien des endroits.
  • Le ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, a choisi de lancer samedi sa course à la chefferie.

