Politique
Discours du premier ministre canadien à Davos

«C'était fascinant de voir comment les Européens louangent Mark Carney»

Signé Lévesque

le 25 janvier 2026 07:45

Denis Lévesque
Philippe Léger
«C'était fascinant de voir comment les Européens louangent Mark Carney»
Le Premier ministre canadien Mark Carney prend la parole lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. / Markus Schreiber / The Associated Press

Le premier ministre Mark Carney a marqué les esprits cette semaine lors de son discours à Davos, en invitant les puissances moyennes à s'unir pour faire face aux États-Unis. 

Écoutez l'analyste politique Philippe Léger discuter de la perception des européens devant ce discours, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Cette semaine, j'ai eu la chance de participer à des conférences à la fois à Londres et à Paris. Et c'était fascinant de voir comment les Européens louangent Mark Carney. À chaque fois, les panélistes, notamment dans les conférences, se référaient à Mark Carney et disaient qu'il avait fait un discours extraordinaire, puis que ça pouvait servir d'inspiration pour le Royaume-Uni, pour la France.» 

Philippe Léger

Aussi dans cette chronique :

  • Emmanuel Macron souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

