Discours du premier ministre canadien à Davos

Le premier ministre Mark Carney a marqué les esprits cette semaine lors de son discours à Davos, en invitant les puissances moyennes à s'unir pour faire face aux États-Unis.
Écoutez l'analyste politique Philippe Léger discuter de la perception des européens devant ce discours, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Cette semaine, j'ai eu la chance de participer à des conférences à la fois à Londres et à Paris. Et c'était fascinant de voir comment les Européens louangent Mark Carney. À chaque fois, les panélistes, notamment dans les conférences, se référaient à Mark Carney et disaient qu'il avait fait un discours extraordinaire, puis que ça pouvait servir d'inspiration pour le Royaume-Uni, pour la France.»
Aussi dans cette chronique :
- Emmanuel Macron souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans