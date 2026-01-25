Le congrès du Parti québécois se poursuit ce dimanche à Saint-Hyacinthe, et la formation politique semble se trouver en meilleurs termes avec le Bloc Québécois, dont le chef était présent.
Écoutez Philip Rodrigue-Comeau, journaliste chez Cogeco nouvelles, discuter dimanche avec Denis Lévesque de la présence d'Yves-François Blanchet au congrès.
«L'heure est à la réconciliation entre le Bloc québécois et le Parti québécois. Les querelles sont terminées, les relations se réchauffent, autrement dit, entre Yves-François Blanchet et Paul St-Pierre Plamondon. Ce qu'il faut dire, c'est que le chef du Bloc n'avait pas pris la parole dans un congrès du PQ depuis à peu près trois ans.»