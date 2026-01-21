Accord de principe annoncé par Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé sur son réseau social qu'il avait conclu, grosso modo, les contours d'un accord de principe à propos du Groenland avec le Danemark et les alliés de l'OTAN.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter les plus récents développements dans ce dossier international avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une base militaire américaine au Groenland, sous souveraineté danoise;
- L’OTAN, le Danemark et des médias comme le New York Times confirment des discussions, mais la souveraineté danoise reste affirmée;
- Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, a été empêché d’accéder au pavillon américain à Davos;
- Un un comité a voté une recommandation de mise en accusation contre Hillary et Bill Clinton pour leur refus de témoigner dans l'affaire Jeffrey Epstein;
- Un procès criminel au Texas sur la fusillade d’Uvalde est en cours.