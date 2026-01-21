Accord de principe annoncé par Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé sur son réseau social qu'il avait conclu, grosso modo, les contours d'un accord de principe à propos du Groenland avec le Danemark et les alliés de l'OTAN.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter les plus récents développements dans ce dossier international avec l'animateur Philippe Cantin.

Les sujets discutés