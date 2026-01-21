De 1,2 à 1,3 milliard $ pour le logement

Après des mois de tergiversations, nous avons eu droit à un accord Québec-Ottawa relativement aux sommes que le gouvernement fédéral versera à Québec pour le logement.
Écoutez Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, à ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Plus de 36 000 logements sont en attente;
- Le maire de Mascouche insiste sur l'urgence de rendre ces fonds disponibles rapidement;
- Des défis sont liés aux normes, à la réglementation municipale et au financement du transport en commun.