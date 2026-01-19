 Aller au contenu
Politique provinciale
Après Legault, Guilbault et Lebel

Départs à la CAQ: «Je prédis qu'il y en aura d'autres» -Vincent Marissal

par 98.5

0:00
8:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 janvier 2026 17:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Départs à la CAQ: «Je prédis qu'il y en aura d'autres» -Vincent Marissal
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Après la démission du premier ministre François Legault, c'est l'hécatombe au sein de la Coalition avenir Québec. Les ministres Geneviève Guilbault et Sonia Lebel ont, elles aussi, annoncé leur retrait de la vie politique à la fin de leur mandat respectif.

Les yeux sont maintenant rivés sur les ministres Simon Jolin-Barrette et Bernard Drainville pour savoir qui sera sur la ligne de départ de cette course à la chefferie.

Pour l'instant, la ministre Christine Fréchette a ouvertement indiqué son intérêt, plus tôt cette semaine, et elle a reçu des appuis au sein du parti.

Écoutez le député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal, discuter de l'avenir de la CAQ, lundi, au micro de Philippe Cantin.

À deux semaines de la rentrée parlementaire, d'autres départs pourraient être annoncés, selon Vincent Marissal, lui-même en réflexion sur son avenir politique.

«Les fins de régime, c'est souvent ça, mais là, c'est violent. Il y a des turbulences intenses et il y a des gros morceaux qui tombent chaque jour et je prédis qu'il y en aura d'autres. Il y a des gens qui ont eu le temps de réfléchir puis qui se disent: Bon, ça me tente de continuer, puis il va y avoir d'autres changements aussi de toute façon, parce que, que Christine Fréchette y aille, que Jolin-Barrette y aille, ou que d'autres décident d'y aller, ces gens-là ne pourront pas rester ministre, Il va y avoir encore des perturbations.»

Vincent Marissal

Vous aimerez aussi

Départ de Guilbault: «Ça va prendre un miracle pour que la CAQ soit réélue»
Lagacé le matin
Départ de Guilbault: «Ça va prendre un miracle pour que la CAQ soit réélue»
0:00
25:00
«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»
La commission
«Pour moi, Simon-Jolin Barrette est un candidat incontournable»
0:00
13:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Notre situation stratégique est extrêmement tendue» -Richard Blanchette
Rattrapage
L'armée canadienne au Groenland?
«Notre situation stratégique est extrêmement tendue» -Richard Blanchette
L'inflation s'établit à 2,4 % en décembre 2025
Rattrapage
Économie
L'inflation s'établit à 2,4 % en décembre 2025
«La motivation de Trump à l'international passe par le prix Nobel de la paix»
Rattrapage
Le Groenland lié au prix Nobel
«La motivation de Trump à l'international passe par le prix Nobel de la paix»
«La pression baisse sur Mark Carney de conclure une entente»
Rattrapage
Accord comercial avec les États-Unis
«La pression baisse sur Mark Carney de conclure une entente»
«Christine Fréchette veut essayer de marquer le pas» -Christine St-Pierre
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
«Christine Fréchette veut essayer de marquer le pas» -Christine St-Pierre
«C'est une candidature qui suscite beaucoup d'intérêt au sein du caucus»
Rattrapage
Deuxième appui pour Christine Fréchette
«C'est une candidature qui suscite beaucoup d'intérêt au sein du caucus»
Le coréalisateur du Roi Lion est mort
Rattrapage
Arts et spectacles
Le coréalisateur du Roi Lion est mort
Petit cours 101 sur la mythologie grecque
Rattrapage
Dieux de l'Olympe
Petit cours 101 sur la mythologie grecque
Les dirigeants européens réagissent aux tarifs de Trump
Rattrapage
Annexion du Groenland
Les dirigeants européens réagissent aux tarifs de Trump
Victoire 6-5 : «C'est un bonheur parce qu'ils tiraient de l'arrière»
Rattrapage
Match samedi face aux Sénateurs
Victoire 6-5 : «C'est un bonheur parce qu'ils tiraient de l'arrière»
Drame à Rougemont: tout pointe vers un quatrième féminicide en 2026
Rattrapage
Décès d'une mère de famille
Drame à Rougemont: tout pointe vers un quatrième féminicide en 2026
Peut-on mesurer le bonheur en musique? Un neuroscientifique croit que oui!
Rattrapage
Équation mathématique
Peut-on mesurer le bonheur en musique? Un neuroscientifique croit que oui!
«Juste de poser la question, c'était thérapeutique»
Rattrapage
Demander aux gens ce qui les rend heureux
«Juste de poser la question, c'était thérapeutique»
Le Tricolore a-t-il pris les Sabres à la légère?
Rattrapage
Les Canadiens de Montréal
Le Tricolore a-t-il pris les Sabres à la légère?