Après Legault, Guilbault et Lebel

Après la démission du premier ministre François Legault, c'est l'hécatombe au sein de la Coalition avenir Québec. Les ministres Geneviève Guilbault et Sonia Lebel ont, elles aussi, annoncé leur retrait de la vie politique à la fin de leur mandat respectif.

Les yeux sont maintenant rivés sur les ministres Simon Jolin-Barrette et Bernard Drainville pour savoir qui sera sur la ligne de départ de cette course à la chefferie.

Pour l'instant, la ministre Christine Fréchette a ouvertement indiqué son intérêt, plus tôt cette semaine, et elle a reçu des appuis au sein du parti.

Écoutez le député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal, discuter de l'avenir de la CAQ, lundi, au micro de Philippe Cantin.

À deux semaines de la rentrée parlementaire, d'autres départs pourraient être annoncés, selon Vincent Marissal, lui-même en réflexion sur son avenir politique.