Accord du Canada avec la Chine

L’accord conclu par le premier ministre Mark Carney avec Pékin vendredi permettra l’importation de 49 000 véhicules électriques chinois avec un tarif de 6 % au Canada, en échange d'un accès chinois au canola canadien.

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile et auteur de L’Annuel de l’automobile 2026, discuter de l'effet de ces mesures sur le marché de l'automobile du Canada, samedi, au micro de Denis Lévesque.