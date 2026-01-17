 Aller au contenu
Automobile
Accord du Canada avec la Chine

«Il ne faut pas s'attendre demain matin à voir des autos chinoises»

le 17 janvier 2026 08:38

Benoit Charette
Denis Lévesque
L’accord conclu par le premier ministre Mark Carney avec Pékin vendredi permettra l’importation de 49 000 véhicules électriques chinois avec un tarif de 6 % au Canada, en échange d'un accès chinois au canola canadien. / Sean Kilpatrick / La Presse canadienne

L’accord conclu par le premier ministre Mark Carney avec Pékin vendredi permettra l’importation de 49 000 véhicules électriques chinois avec un tarif de 6 % au Canada, en échange d'un accès chinois au canola canadien. 

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile et auteur de L’Annuel de l’automobile 2026, discuter de l'effet de ces mesures sur le marché de l'automobile du Canada, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Il faut prendre ça sous différents angles. 49 000 véhicules, c'est à peu près 20% des véhicules électriques vendus l'an dernier au Canada. Donc, c'est une part significative, mais ce n'est pas du dumping. Et une partie de ces unités seront prises par des véhicules que l’on connaît déjà. Et pour le moment, la majorité des constructeurs chinois n'ont pas encore d'homologation pour vendre des véhicules au Canada. Donc, il ne faut pas s'attendre demain matin à voir des autos chinoises.»

