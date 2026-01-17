Évaluation officielle des hausses dévoilée lundi

L'augmentation des loyers devrait finalement être deux fois moins élevée que prévu cette année, selon un article de La Presse.
Écoutez André Trépanier, responsable des droits des locataires au Comité d'action de Parc-Extension et membre du Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, en discuter samedi avec Denis Lévesque, alors que l’évaluation officielle des hausses sera dévoilée lundi.
«Alors, un propriétaire peut demander le montant qu'il veut si le locataire ne refuse pas l'augmentation. Mais, dans les dossiers où le locataire refuserait et que le propriétaire ouvrirait un dossier au tribunal, le calcul va être différent. On nous présente une nouvelle méthode plus simple, mais qui ne va pas nécessairement réduire la pression inflationniste ou les loyers, parce qu'on parle de 3 %. C'est sans compter les taxes, les assurances ou les rénovations.»