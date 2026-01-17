Match Canadiens contre Sénateurs

Les Canadiens de Montréal feront face aux Sénateurs d'Ottawa samedi soir, après une défaite face aux Sabres lors de leur dernier match.
Écoutez Jean-François Baril mettre la table pour cette rencontre, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque.
«Les Sénateurs ont une saison très décevante. Ils sont derniers dans l'Atlantique, avant-dernier dans l'association. Il n'y a que les Rangers qui sont plus mauvais que les Sénateurs. Mais c'est quand même une bonne équipe de hockey. Il ne faut pas les prendre comme une proie facile.»