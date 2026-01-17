 Aller au contenu
Société
Tour du Québec

Code blanc dans une école secondaire près de Gatineau

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 janvier 2026 08:59

Avec

Martin-Thomas Côté
Martin-Thomas Côté
Philippe Villeneuve
Philippe Villeneuve

et autres

Code blanc dans une école secondaire près de Gatineau
Philippe Villeneuve / Cogeco Média

Un code blanc a été déclenché cette semaine dans une école secondaire près de Gatineau.

Écoutez Philippe Villeneuve raconter cette histoire, samedi, lors de la chronique Tour du Québec au micro de Denis Lévesque. 

«Trois anciens élèves de la polyvalente, des mineurs, sont entrés dans l'école. Ils portaient tous  des cagoules, et il y en a même un qui avait en sa possession un couteau. Finalement, ils ont été retrouvés et arrêtés. Dans le contexte, tout est bien qui finit bien, mais ça reste évidemment extrêmement stressant comme situation.»

Philippe Villeneuve

