Un code blanc a été déclenché cette semaine dans une école secondaire près de Gatineau.
Écoutez Philippe Villeneuve raconter cette histoire, samedi, lors de la chronique Tour du Québec au micro de Denis Lévesque.
«Trois anciens élèves de la polyvalente, des mineurs, sont entrés dans l'école. Ils portaient tous des cagoules, et il y en a même un qui avait en sa possession un couteau. Finalement, ils ont été retrouvés et arrêtés. Dans le contexte, tout est bien qui finit bien, mais ça reste évidemment extrêmement stressant comme situation.»