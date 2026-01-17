Enquête élargie sur X Corp

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a récemment annoncé qu'il élargirait son enquête sur X Corp et son intelligence artificielle Grok, qui fait scandale depuis quelque temps.

En effet, de nombreux utilisateurs se sont servis de l'outil pour déshabiller de jeunes femmes parfois mineures sur des photos.

