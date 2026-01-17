 Aller au contenu
Politique
Un an depuis l'arrivée de Trump

Non-respect de la règle de droit : «C'est en le banalisant que ça s'installe»

Non-respect de la règle de droit : «C'est en le banalisant que ça s'installe»
Près d'un an s'est écoulé depuis que Donald Trump a effectué son retour à la Maison-Blanche. / Julia Demaree Nikhinson / The Associated Press

Près d'un an s'est écoulé depuis que Donald Trump a effectué son retour à la Maison-Blanche. 

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard discuter des États-Unis qui se dirigent à son avis vers le fascisme, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Quand tu as le big boss qui dit : moi, la règle de droit, je m'en fous, ça ne marche pas avec la démocratie. Et je pense que quand on normalise ce genre de comportement là, quand on le banalise, c'est là que ça s'installe. Parce que la fenêtre de vertu, elle se déplace toujours. Et la fenêtre est devenue une immense porte de garage ou n'importe quoi est acceptée ou à peu près.»

Frédéric Bérard

