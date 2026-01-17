Un an depuis l'arrivée de Trump

Près d'un an s'est écoulé depuis que Donald Trump a effectué son retour à la Maison-Blanche.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard discuter des États-Unis qui se dirigent à son avis vers le fascisme, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Quand tu as le big boss qui dit : moi, la règle de droit, je m'en fous, ça ne marche pas avec la démocratie. Et je pense que quand on normalise ce genre de comportement là, quand on le banalise, c'est là que ça s'installe. Parce que la fenêtre de vertu, elle se déplace toujours. Et la fenêtre est devenue une immense porte de garage ou n'importe quoi est acceptée ou à peu près.»