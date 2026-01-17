 Aller au contenu
Société
Relations entre Pékin et Ottawa

«Cette entente va permettre la vente de 49 000 véhicules chinois au Canada»

par 98.5

0:00
4:40

Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 janvier 2026 07:27

Avec

Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Cette entente va permettre la vente de 49 000 véhicules chinois au Canada»
Une nouvelle ère dans les relations entre Pékin et Ottawa s'est ouverte vendredi au terme d'un voyage du premier ministre Mark Carney en Chine. / Sean Kilpatrick / La Presse canadienne

Une nouvelle ère dans les relations entre Pékin et Ottawa s'est ouverte vendredi au terme d'un voyage du premier ministre Mark Carney en Chine. 

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«C'est une entente qui va permettre la vente de 49 000 véhicules chinois au Canada. On appréhendait une réaction de Donald Trump. Elle est venue cette réaction-là. Fidèle à son habitude, le président américain a été imprévisible. Il a déclaré que c'était une bonne idée.»

Stéphane Boucher

Vous aimerez aussi

Véhicules électriques chinois: de bonnes options sur le marché?
Le Québec maintenant
Véhicules électriques chinois: de bonnes options sur le marché?
0:00
13:06
Linguistes en colère: Mark Carney néglige « l'anglais canadien »
Le Québec maintenant
Linguistes en colère: Mark Carney néglige « l'anglais canadien »
0:00
4:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Finale du tournoi d’Adélaïde : Mboko défaite par Mirra Andreeva
Rattrapage
Actualité sportive
Finale du tournoi d’Adélaïde : Mboko défaite par Mirra Andreeva
«Il ne faut pas s'attendre demain matin à voir des autos chinoises»
Rattrapage
Accord du Canada avec la Chine
«Il ne faut pas s'attendre demain matin à voir des autos chinoises»
«Le plus dangereux, c'est la déconstruction de l'État administratif»
Rattrapage
Un an de présidence Trump
«Le plus dangereux, c'est la déconstruction de l'État administratif»
One Battle After Another et Sinners possiblement en nomination aux Oscars 2026
Rattrapage
Le 15 mars prochain
One Battle After Another et Sinners possiblement en nomination aux Oscars 2026
«Il ne faut pas les prendre comme une proie facile»
Rattrapage
Match Canadiens contre Sénateurs
«Il ne faut pas les prendre comme une proie facile»
Marquage des routes : tout un défi l'hiver!
Rattrapage
Chronique du ministère des Transports
Marquage des routes : tout un défi l'hiver!
Vers une hausse des loyers moins élevée que prévu?
Rattrapage
Évaluation officielle des hausses dévoilée lundi
Vers une hausse des loyers moins élevée que prévu?
Annulation de vols : «C'était la maison des fous»
Rattrapage
J'en reviens pas
Annulation de vols : «C'était la maison des fous»
«Cette fois-ci, je pense qu'il y a une chance que le gouvernement tombe»
Rattrapage
Manifestations en Iran
«Cette fois-ci, je pense qu'il y a une chance que le gouvernement tombe»
Voyage en Floride : «J'ai vu des gens gentils et remplis de bienveillance»
Rattrapage
Suzie Villeneuve au segment J'en reviens pas
Voyage en Floride : «J'ai vu des gens gentils et remplis de bienveillance»
«Chose certaine, les joueuses souhaiteraient qu'il y ait une équipe à Québec»
Rattrapage
Match de la Victoire au Centre Vidéotron
«Chose certaine, les joueuses souhaiteraient qu'il y ait une équipe à Québec»
Un Québécois devenu guide safari en Afrique!
Rattrapage
Chronique voyage
Un Québécois devenu guide safari en Afrique!
Robots humanoïdes : «C'était comme dans un film du futur»
Rattrapage
Consumer Electronics Show 2026
Robots humanoïdes : «C'était comme dans un film du futur»
«Je ne pourrais jamais apprendre autant de répliques»
Rattrapage
Dix ans de quotidiennes pour Sébastien Delorme
«Je ne pourrais jamais apprendre autant de répliques»