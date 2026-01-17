Une nouvelle ère dans les relations entre Pékin et Ottawa s'est ouverte vendredi au terme d'un voyage du premier ministre Mark Carney en Chine.
Écoutez le journaliste Stéphane Boucher aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est une entente qui va permettre la vente de 49 000 véhicules chinois au Canada. On appréhendait une réaction de Donald Trump. Elle est venue cette réaction-là. Fidèle à son habitude, le président américain a été imprévisible. Il a déclaré que c'était une bonne idée.»