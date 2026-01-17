 Aller au contenu
Un an de présidence Trump

«Le plus dangereux, c'est la déconstruction de l'État administratif»

le 17 janvier 2026

Près d'un an s'est écoulé depuis que Donald Trump a effectué son retour à la Maison-Blanche. / Julia Demaree Nikhinson / The Associated Press

Près d'un an s'est écoulé depuis que Donald Trump a effectué son retour à la Maison-Blanche. 

Contrairement à son premier mandat, qu'il ne pensait pas remporter, il a entamé sa deuxième présidence de manière plus préparée. Que peut-on retenir des douze derniers mois sous sa gouverne? 

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, se pencher sur la question, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque. 

«Le pilier le plus dangereux, c'est la déconstruction de l'État administratif, c'est-à-dire l'État de droit. Vous le voyez par exemple avec le déploiement de la garde nationale, alors qu'il n'avait pas tout à fait le droit, ou sur l'idée qu'à moins que l'on mette son nom dans le titre d'une entreprise, il la définance. Ou encore ses menaces envers les fonctionnaires, jusqu'au patron de la banque centrale. Et c'est l'idée de la politisation à l'extrême du système judiciaire. Ça va laisser des traces.»

Guillaume Lavoie

