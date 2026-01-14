Nouvelle émission «Nul en chef»

Arnaud Soly, humoriste et animateur, discute avec Patrick Lagacé de son nouveau projet télévisuel, Nul en chef sur Noovo.

L'émission met en scène des artistes aux compétences culinaires limitées, comme Jean-Thomas Jobin, dans des défis chronométrés.

Au-delà de ce projet, Soly se confie sur une année 2025 éprouvante, marquée par des deuils et des soucis de santé, l'amenant à privilégier sa santé mentale en 2026.

Il explique avoir cessé de lire les commentaires sur les réseaux sociaux après avoir reçu des menaces de mort et revendique désormais le droit de refuser des projets pour préserver son équilibre personnel.

Écoutez l'humoriste Arnaud Soly parler de son nouveau projet et de sa santé mentale, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.