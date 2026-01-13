Une ascension fulgurante

Catherine Brisson souligne le succès grandissant de Charlotte Cardin en France, marquée par trois nominations aux prestigieuses Victoires de la Musique, notamment comme Artiste féminine de l'année.

Sa chanson Tant pis pour elle cumule déjà 13 millions d'écoutes sur Spotify.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi, à Lagacé le matin.

La chronique porte également sur l'arrivée remarquée de Céline Dion sur TikTok.

Dans une vidéo humoristique et authentique, la diva dévoile le contenu insolite de son sac à main, incluant de la nourriture pour chien et un microphone.

Ce virage numérique montre une Céline plus proche de ses fans et prête à s'amuser avec son image internationale.