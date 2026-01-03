Chronique culturelle

De 2,6 millions de téléspectateurs ont regardé de Bye Bye, comme chaque année, pour souligner le passe de 2025 à 2026. Cette édition était-elle à la hauteur des multiples évènements survenus dans les derniers mois?

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en faire la critique lors de son bilan de l'actualité culturelle, samedi, au micro de Jean-François Baril.