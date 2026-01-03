Chronique culturelle

De 2,6 millions de téléspectateurs ont regardé de Bye Bye, comme chaque année, pour souligner le passe de 2025 à 2026. Cette édition était-elle à la hauteur des multiples évènements survenus dans les derniers mois?
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en faire la critique lors de son bilan de l'actualité culturelle, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Ç'a été vraiment une distribution qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Les numéros nous ont rappelé que cette année a été, dans toutes les sphères, vraiment divertissante, ou des fois même inquiétante. Mais quand même, on a vu le numéro des traîtres avec le scandale de SAAQcliq, ça a été un des numéros très appréciés du public. Le En direct de l'univers aussi, l'imitation de France Beaudoin par Anne Dorval. Et Virginie Fortin en Éric Lapointe m'a fait beaucoup rire.»