Victoire de 9-1

Le Canada a dominé le Danemark 9 à 1 lors du troisième match de la phase préliminaire du Championnat mondial junior, lundi soir, conservant ainsi sa fiche parfaite.

Gavin McKenna, considéré comme le futur premier choix au repêchage de 2027, a obtenu un tour du chapeau.

L'espoir du Tricolore Michael Hage ainsi que le Québécois Caleb Desnoyers ont chacun amassé deux passes.

Le Canada complétera le tour préliminaire contre la Finlande mercredi.

Écoutez le chroniqueur sportif Louis Jean analyser la victoire convaincante d'Équipe Canada face au Danemark au micro de Louis Lacroix mardi matin.