Canada vs Danemark

L'attaquant Caleb Desnoyers sera de la partie pour Équipe Canada contre le Danemark ce lundi soir, lors du Championnat mondial de hockey junior.

«C'est excitant, on sait que c'est les meilleurs joueurs au monde, juniors, qui sont là présentement», souligne sa mère, fébrile.

Desnoyers est prêt pour l'affrontement, assure-t-elle, n'ayant aucun doute qu'il sera à sa place sur la glace.

Écoutez Martine Laliberté, la mère de Caleb Desnoyers, expliquer ce que ça fait de voir son fils jouer au Championnat mondial de hockey junior, lundi soir, au micro de Louis-Philippe Guy.