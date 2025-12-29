 Aller au contenu
Hockey
Canada vs Danemark

Caleb Desnoyers «va être prêt à chaque présence sur la patinoire», selon sa mère

le 29 décembre 2025 19:31

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Caleb Desnoyers «va être prêt à chaque présence sur la patinoire», selon sa mère
Caleb Desnoyers sera de la partie face au Danemark, lundi soir / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

L'attaquant Caleb Desnoyers sera de la partie pour Équipe Canada contre le Danemark ce lundi soir, lors du Championnat mondial de hockey junior.

«C'est excitant, on sait que c'est les meilleurs joueurs au monde, juniors, qui sont là présentement», souligne sa mère, fébrile.

Desnoyers est prêt pour l'affrontement, assure-t-elle, n'ayant aucun doute qu'il sera à sa place sur la glace.

Écoutez Martine Laliberté, la mère de Caleb Desnoyers, expliquer ce que ça fait de voir son fils jouer au Championnat mondial de hockey junior, lundi soir, au micro de Louis-Philippe Guy.

«J'ai aucun doute que Caleb est à sa place avec ces joueurs-là. Je comprends qu'il est avec des joueurs plus âgés, mais je pense que Caleb est assez mature physiquement pour être là. Puis je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu très facilement. Je le vois, je le vois faire des bons contacts. Puis je ne pense pas qu'il soit intimidé par les autres joueurs présentement.»

Martine Laliberté, mère de Caleb Desnoyers

