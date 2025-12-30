Beaucoup d'appels à Urgences-santé

Les conditions météo ont été difficiles dans la grande région de Montréal au cours des dernières.
Les accumulations de verglas ont entraîné un volume très élevé d'appels lundi.
Urgences-santé a fait face à un volume très élevé d'appels et de nombreux paramédics ont dû prolonger leurs heures de travail.
Écoutez l'animateur Louis Lacroix faire le point, mardi matin, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Des conséquences bien désagréables, voire difficiles, pour plusieurs parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital [...] Les paramédics d'Urgences Santé ont reçu quelques centaines d'appels à l'heure, c'est 20 à 30% de plus qu'à l'habitude. Et c'était lié majoritairement à des chutes sur la glace, à des fractures et même à des traumatismes crâniens.»
