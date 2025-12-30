 Aller au contenu
Beaucoup d'appels à Urgences-santé

Cocktail météo: «Des chutes, des fractures et même des traumatismes crâniens»

Entendu dans

Lacroix le matin

le 30 décembre 2025 06:39

Avec

Les conditions météo ont été difficiles dans la grande région de Montréal au cours des dernières.

Les accumulations de verglas ont entraîné un volume très élevé d'appels lundi.

Urgences-santé a fait face à un volume très élevé d'appels et de nombreux paramédics ont dû prolonger leurs heures de travail.

Écoutez l'animateur Louis Lacroix faire le point, mardi matin, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Des conséquences bien désagréables, voire difficiles, pour plusieurs parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital [...] Les paramédics d'Urgences Santé ont reçu quelques centaines d'appels à l'heure, c'est 20 à 30% de plus qu'à l'habitude. Et c'était lié majoritairement à des chutes sur la glace, à des fractures et même à des traumatismes crâniens.»

Louis Lacroix

Autres sujets abordés

  • Obsèques de Brigitte Bardot;
  • Rencontre Trump-Netanyahou;
  • Guerre tarifaire Canada-États-Unis;
  • Service militaire en Allemagne;
  • Le vaccin contre le zona pourrait aussi réduire la démence;
  • Palmarès Google 2025;
  • Les nouveaux milliardaires de l'IA.

