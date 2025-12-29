 Aller au contenu
Société
Gérer ses dettes et son crédit après les Fêtes

Signaux d'alarme: quand consulter un professionnel de l'insolvabilité

par 98.5

le 29 décembre 2025 13:27

Avec

Valérie Beaudoin
Le mois de janvier est une période critique pour les Québécois en raison des dépenses accumulées durant les fêtes.

Charles-Antoine Gobeil explique qu'un bon score de crédit ne garantit pas une bonne santé financière si le ratio d'endettement est trop élevé. 

Le rôle du syndic autorisé en insolvabilité est avant tout de conseiller et d'orienter les gens vers des solutions, comme la proposition de consommateur plutôt que la faillite.

Il recommande de consulter gratuitement dès les premiers signes de difficultés pour garder un maximum d'options financières.

Écoutez Charles-Antoine Gobeil, Président de Gobeil groupe conseil, syndic autorisé en insolvabilité, expliquer le tout, lundi avec Valérie Beaudoin. 

«Souvent, le syndic va être le dernier recours, alors qu'au contraire, ça devrait être la première personne à appeler quand on a des questions.»

Charles-Antoine Gobeil

