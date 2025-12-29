Plusieurs régions du Québec feront face lundi à des épisodes de pluie verglaçante, de vents violents, de poudrerie et même de tempêtes hivernales.

Écoutez Gilles Brien, biométéorologue, et André Durocher, directeur chez CAA-Québec pour la sécurité routière, brosser le portrait de la situation au micro de Valérie Beaudoin.