Plusieurs régions du Québec feront face lundi à des épisodes de pluie verglaçante, de vents violents, de poudrerie et même de tempêtes hivernales.
Écoutez Gilles Brien, biométéorologue, et André Durocher, directeur chez CAA-Québec pour la sécurité routière, brosser le portrait de la situation au micro de Valérie Beaudoin.
«C'est une méchante dépression, présentement sur le Témiscamingue, qui vient du centre des États-Unis, avec l'air doux et l'air chaud qui a touché la région de Montréal. On a eu quand même 20 mm de verglas ce matin. Il y a encore du verglas qui s'étend jusqu'à Québec. Puis, dans les prochaines heures, il y en a encore beaucoup sur les routes.»