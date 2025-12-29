 Aller au contenu
Pluie verglaçante: quel est le portrait de la situation météo?

le 29 décembre 2025 12:44

Marie-Claude Lavallée
Valérie Beaudoin
Pluie verglaçante: quel est le portrait de la situation météo?
Plusieurs régions du Québec feront face lundi à des épisodes de pluie verglaçante, de vents violents, de poudrerie et même de tempêtes hivernales. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Plusieurs régions du Québec feront face lundi à des épisodes de pluie verglaçante, de vents violents, de poudrerie et même de tempêtes hivernales. 

Écoutez Gilles Brien, biométéorologue, et André Durocher, directeur chez CAA-Québec pour la sécurité routière, brosser le portrait de la situation au micro de Valérie Beaudoin. 

«C'est une méchante dépression, présentement sur le Témiscamingue, qui vient du centre des États-Unis, avec l'air doux et l'air chaud qui a touché la région de Montréal. On a eu quand même 20 mm de verglas ce matin. Il y a encore du verglas qui s'étend jusqu'à Québec. Puis, dans les prochaines heures, il y en a encore beaucoup sur les routes.»

Gilles Brien

