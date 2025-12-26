 Aller au contenu
Politique
Chronique internationale

Guerre en Ukraine : un accord imminent est-il possible?

par 98.5

le 26 décembre 2025 08:03

Guillaume Lavoie
Jean-François Baril
Guerre en Ukraine : un accord imminent est-il possible?
Les années passent, mais la guerre entre la Russie et l'Ukraine perdure et continue de faire des ravages. / Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade / AP Third Party

Les années passent, mais la guerre entre la Russie et l'Ukraine perdure et continue de faire des ravages. Un accord de paix imminent serait-il envisageable?

Écoutez le chroniqueur politique Guillaume Lavoie en discuter vendredi, au micro de Jean-François Baril.

«De tous les moments du conflit, c'est peut-être celui où l'avancée du côté ukrainien est la plus grande. C'est-à-dire qu'on a négocié d'abord avec la position américaine. Zelensky et Trump vont se rencontrer dimanche pour parler des derniers morceaux de l'accord qui dit que, là où est la ligne de combat, ce serait une nouvelle frontière, sans dire, bien sûr, le mot frontière. Les territoires contrôlés par la Russie deviendraient démilitarisés. En échange, des garanties de sécurité seraient offertes à l'Ukraine.»

Guillaume Lavoie

