Les voyageurs qui entrent et sortent des États-Unis, y compris les Canadiens, se feront désormais photographier.
Écoutez Caroline Bertrand discuter de cette mesure de sécurité entrée en vigueur vendredi, lors de sa revue de presse samedi, à l'émission Signé les fêtes.
«Ça commence par les postes terrestres, mais ça va s'étendre aux voies aériennes et maritimes au cours des prochaines années. C'est l'élargissement du programme américain de biométrie faciale. Ces photos vont rester dans les bases de données américaines pour un maximum de 75 ans, donc pas mal toute notre vie. Il y a du positif pour retracer les auteurs de crimes, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers un monde où on est de plus en plus surveillés.»