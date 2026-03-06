 Aller au contenu
Politique provinciale
Sondages difficiles pour le PQ

«Soudainement, ça devient beaucoup plus difficile pour cet automne»

par 98.5

0:00
9:34

Entendu dans

La commission

le 6 mars 2026 13:49

Avec

La possibilité de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec a joué en défaveur du parti de Paul St-Pierre Plamondon. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Les derniers sondages sur les intentions de vote pour les prochaines élections provinciales s’entendent tous sur le regain de popularité du Parti libéral du Québec.

Le Parti québécois reste encore en tête, mais oscille entre minorité et majorité à l’Assemblée nationale, tandis que la CAQ poursuit sa chute.

Écoutez Philippe J. Fournier, rédacteur en chef de Qc125, faire le point sur les projections des prochaines élections provinciales, vendredi, à La Commission.

Selon lui, il est possible que la Coalition avenir Québec ne récolte aucun siège lors des prochaines élections.

Il explique que la possibilité de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec a joué en défaveur du parti de Paul St-Pierre Plamondon.

«C'est certain que dans les sondages il y a dix jours, on voyait que les appuis à la souveraineté sont en baisse. Et donc, avec Paul St-Pierre Plamondon et le Parti québécois qui promettent un référendum hâtif, ça rend plusieurs électeurs nerveux.»

Philippe J. Fournier

