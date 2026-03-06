Sondages difficiles pour le PQ

Les derniers sondages sur les intentions de vote pour les prochaines élections provinciales s’entendent tous sur le regain de popularité du Parti libéral du Québec.

Le Parti québécois reste encore en tête, mais oscille entre minorité et majorité à l’Assemblée nationale, tandis que la CAQ poursuit sa chute.

Écoutez Philippe J. Fournier, rédacteur en chef de Qc125, faire le point sur les projections des prochaines élections provinciales, vendredi, à La Commission.

Selon lui, il est possible que la Coalition avenir Québec ne récolte aucun siège lors des prochaines élections.

Il explique que la possibilité de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec a joué en défaveur du parti de Paul St-Pierre Plamondon.