Sports
Victoire 4-0 face aux Penguins

«L'avenir est prometteur pour Jacob Fowler dans la LNH»

par 98.5

0:00
4:32

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 décembre 2025 08:14

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«L'avenir est prometteur pour Jacob Fowler dans la LNH»
Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 4-0 leur match face aux Penguins de Pittsburgh samedi soir au Centre Bell. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 4-0 leur match face aux Penguins de Pittsburgh, samedi soir au Centre Bell.

Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque. 

«Jacob Fowler a tenu le fort : 31 Arrêts sur 31 lancées, donc son premier jeu blanc dans la Ligue nationale de hockey. Même si, pour l'instant, il a deux victoires et deux défaites, tu vois qu'il est solide. Il a des nerfs d'acier. Donc, l'avenir est prometteur pour ce jeune-là dans la Ligue nationale de hockey.»

Jean-François Baril

