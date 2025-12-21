Victoire 4-0 face aux Penguins

Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 4-0 leur match face aux Penguins de Pittsburgh, samedi soir au Centre Bell.
Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque.
«Jacob Fowler a tenu le fort : 31 Arrêts sur 31 lancées, donc son premier jeu blanc dans la Ligue nationale de hockey. Même si, pour l'instant, il a deux victoires et deux défaites, tu vois qu'il est solide. Il a des nerfs d'acier. Donc, l'avenir est prometteur pour ce jeune-là dans la Ligue nationale de hockey.»