Le ministre de la Santé quitte ses fonctions

La situation ne s’arrange pas pour la CAQ, qui vient de perdre l’un de ses ténors. Christian Dubé a annoncé jeudi après-midi renoncer à ses fonctions de ministre de la Santé et quitter le caucus de la Coalition avenir Québec. Il siégera désormais comme député indépendant.

Sur les réseaux sociaux, il explique que les négociations éprouvantes et des désaccords au sujet de la loi 2 l’ont poussé à prendre cette décision.

