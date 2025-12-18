 Aller au contenu
Politique provinciale
Le ministre de la Santé quitte ses fonctions

Départ de Christian Dubé: «Le bateau de la CAQ est en train de couler»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 décembre 2025 15:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Départ de Christian Dubé: «Le bateau de la CAQ est en train de couler»
Jonathan Trudeau / Cogeco Média

La situation ne s’arrange pas pour la CAQ, qui vient de perdre l’un de ses ténors. Christian Dubé a annoncé jeudi après-midi renoncer à ses fonctions de ministre de la Santé et quitter le caucus de la Coalition avenir Québec. Il siégera désormais comme député indépendant.

Sur les réseaux sociaux, il explique que les négociations éprouvantes et des désaccords au sujet de la loi 2 l’ont poussé à prendre cette décision.

Écoutez le chroniqueur politique et animateur Jonathan Trudeau revenir sur le départ de Christian Dubé, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«C'est une nouvelle catastrophique pour François Legault [...] Non seulement il perd son ministre de la Santé, mais quelqu'un de qui il était très proche. Non seulement il décide de quitter son poste parce qu'il ne peut pas, dans le fond, endosser l’entente de principe avec les médecins omnipraticiens, mais il sait probablement aussi où ça s’en va avec les médecins spécialistes.»

Jonathan Trudeau

