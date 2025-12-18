18 ans après la disparition de la fillette

Jonathan Bettez, qui était le principal suspect dans l’enlèvement de Cédrika Provencher survenu il y a plus de 18 ans à Trois-Rivières, n’a jamais été formellement identifié par les témoins.

Des documents déposés devant la cour révèlent que les témoignages recueillis à l’époque ne permettent pas d’établir de lien entre Jonathan Bettez et le portrait robot du suspect. On apprend aussi que seulement deux des cinq témoins avaient eu accès à une parade d’identification photographique.

Jonathan Bettez poursuit aujourd’hui la Sûreté du Québec au civil pour 10 millions de dollars, affirmant que l’enquête a gravement porté atteinte à sa réputation. Il témoignera pour la première fois dans le cadre de ce procès.

