Après les crises et le départ de Pablo Rodriguez

Après des semaines difficiles où s'enchaînaient les crises, le chef du Parti libéral du Québec Pablo Rodriguez a annoncé officiellement, jeudi, qu'il quittait son poste au sein de la formation politique.

Il est donc urgent pour le parti libéral de trouver un successeur pour que la formation politique puisse avoir une chance lors des élections provinciales de 2026.

Écoutez le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, le député libéral André Fortin, réagir au départ de Pablo Rodriguez, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Il explique que la nomination d’un chef intérimaire se fera dans les prochains jours et que le parti s’entendra aussi sur les modalités de la course à la chefferie qui promet d’être brève.