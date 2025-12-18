 Aller au contenu
Après les crises et le départ de Pablo Rodriguez

Séisme au PLQ: «C'est pas vrai qu'on est condamnés» -André Fortin

par 98.5

0:00
7:43

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 décembre 2025 15:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Séisme au PLQ: «C'est pas vrai qu'on est condamnés» -André Fortin
Le chef de l'opposition officielle André Fortin explique que la nomination d’un chef intérimaire se fera dans les prochains jours au parti libéral. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Après des semaines difficiles où s'enchaînaient les crises, le chef du Parti libéral du Québec Pablo Rodriguez a annoncé officiellement, jeudi, qu'il quittait son poste au sein de la formation politique.

Il est donc urgent pour le parti libéral de trouver un successeur pour que la formation politique puisse avoir une chance lors des élections provinciales de 2026.

Écoutez le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, le député libéral André Fortin, réagir au départ de Pablo Rodriguez, jeudi, au micro de Philippe Cantin. 

Il explique que la nomination d’un chef intérimaire se fera dans les prochains jours et que le parti s’entendra aussi sur les modalités de la course à la chefferie qui promet d’être brève.

«C'est un équilibre délicat que le parti va vouloir atteindre, c'est-à-dire assurer que les militants ont la chance de s'exprimer, mais aussi donner tout le temps nécessaire au prochain chef pour qu'il puisse préparer une campagne électorale une fois qu'il est en place.»

André Fortin

Autre sujet abordé 

  • Réaction au départ de la CAQ du ministre de la Santé Christian Dubé.

