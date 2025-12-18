La fin du casse-tête des mauvais électroménagers?

Maxime Dorais, de l’Union des consommateurs, détaille la nouvelle «garantie de bon fonctionnement» qui entrera en vigueur le 5 octobre 2026.

Cette mesure impose une protection gratuite pour divers appareils neufs, allant de trois ans pour les téléphones à six ans pour les réfrigérateurs.

Contrairement à la garantie légale actuelle, qui oblige souvent les citoyens à s'adresser aux tribunaux pour définir une «durée raisonnable», cette loi fixe des balises claires facilitant les réparations ou remplacements sans frais.

Il souligne que cette initiative rend les garanties prolongées des commerçants largement superflues.

Écoutez Maxime Dorais, codirecteur général à l’Union des consommateurs, expliquer le tout, jeudi au Québec maintenant.