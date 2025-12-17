Une banale histoire de vitesse au volant dans un quartier résidentiel de Verchères a basculé dans l'horreur en août 2024.

L'événement a débuté lorsqu'un père de famille a demandé à Macheiavel Vachon de ralentir dans une zone scolaire.

Peu après, le jeune homme est revenu sur les lieux avec son père, Sébastien Vachon. Ce dernier a violemment frappé la victime à la tête avant que le fils ne sorte un pistolet 9 mm, forçant le père de famille à se mettre à genoux.

Un coup de feu a finalement été tiré en l'air avant que les agresseurs ne prennent la fuite.

Macheiavel Vachon, 19 ans, a été condamné à quatre ans de prison après avoir plaidé coupable à quatre chefs d'accusation, dont agression armée et usage d'une arme à feu.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, résumer cette histoire troublante à Lagacé le matin mercredi.