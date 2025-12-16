Une histoire troublante

Deux histoires troublantes à caractère sexuel, où les protagonistes sont des femmes, ont fait la manchette au cours des derniers jours.

La première affaire concerne Christine Taillon, une enseignante de 41 ans de Mont-Laurier accusée de leurre sur deux jeunes, et qui demeure détenue pour avoir brisé ses conditions.

La deuxième affaire implique Véronique Jarry, une éducatrice spécialisée âgée de 34 ans, et un ado de 13 ans. La trentenaire a écopé de quatre ans de prison vendredi au Palais de justice de Saint-Jérôme, pour des chefs de contact sexuel, d'incitation à des contacts sexuels et de possession de pornographie juvénile.

