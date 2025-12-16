 Aller au contenu
Justice et faits divers
Une histoire troublante

Quatre ans de prison pour une éducatrice de 34 ans en amour avec un ado

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 décembre 2025 06:03

Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Deux histoires troublantes à caractère sexuel, où les protagonistes sont des femmes, ont fait la manchette au cours des derniers jours. 

La première affaire concerne Christine Taillon, une enseignante de 41 ans de Mont-Laurier accusée de leurre sur deux jeunes, et qui demeure détenue pour avoir brisé ses conditions. 

La deuxième affaire implique Véronique Jarry, une éducatrice spécialisée âgée de 34 ans, et un ado de 13 ans. La trentenaire a écopé de quatre ans de prison vendredi au Palais de justice de Saint-Jérôme, pour des chefs de contact sexuel, d'incitation à des contacts sexuels et de possession de pornographie juvénile. 

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

