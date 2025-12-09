L'actrice est décédée à 96 ans

La comédienne Béatrice Picard est décédée à l'âge de 96 ans, le mardi 9 décembre 2025.

Elle a marqué beaucoup de Québécois et de Québécoises dans ses nombreux rôles, dont celui de Marge Simpson, à qui elle a prêté sa voix dans la version québécoise de la série américaine.

Écoutez Bernard Fortin, acteur et interpète de la voix de Ned Flanders dans la version québécoise des Simpsons, rendre hommage à Béatrice Picard au Québec maintenant.