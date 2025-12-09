 Aller au contenu
Arts et spectacles
L'actrice est décédée à 96 ans

«Pétillante, drôle et allumée»: Bernard Fortin rend hommage à Béatrice Picard

par 98.5

0:00
8:31

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 décembre 2025 17:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Pétillante, drôle et allumée»: Bernard Fortin rend hommage à Béatrice Picard
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La comédienne Béatrice Picard est décédée à l'âge de 96 ans, le mardi 9 décembre 2025.

Elle a marqué beaucoup de Québécois et de Québécoises dans ses nombreux rôles, dont celui de Marge Simpson, à qui elle a prêté sa voix dans la version québécoise de la série américaine.

Écoutez Bernard Fortin, acteur et interpète de la voix de Ned Flanders dans la version québécoise des Simpsons, rendre hommage à Béatrice Picard au Québec maintenant.

« C’était formidable, cette Béatrice qui rentrait en studio : elle apportait un coup de vent, une énergie, un enthousiasme incroyable. Elle était pétillante, drôle et allumée. Elle était formidable ! »

Bernard Fortin

Vous aimerez aussi

De Montréal à Paris: un photographe franco-québécois fait sensation
Lagacé le matin
De Montréal à Paris: un photographe franco-québécois fait sensation
0:00
3:07
Tournées les plus lucratives du millénaire: Coldplay en tête de liste
Lagacé le matin
Tournées les plus lucratives du millénaire: Coldplay en tête de liste
0:00
4:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025
Rattrapage
Économie
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025
Trump a un taux d’approbation économique de 36 %
Rattrapage
Longue entrevue de Donald Trump
Trump a un taux d’approbation économique de 36 %
«Ça prend quelqu'un qui a un réseau extraordinaire aux États-Unis»
Rattrapage
Nouvel ambassadeur aux États-Unis
«Ça prend quelqu'un qui a un réseau extraordinaire aux États-Unis»
«C'est une annonce qui va mettre le feu aux poudres chez les écologistes»
Rattrapage
Projet de loi Q-5
«C'est une annonce qui va mettre le feu aux poudres chez les écologistes»
Canadiens-Lightning: des philosophies qui se ressemblent
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Canadiens-Lightning: des philosophies qui se ressemblent
La pratique du sport à l'enfance influence le comportement des garçons
Rattrapage
Selon une étude
La pratique du sport à l'enfance influence le comportement des garçons
«Elle était extraordinaire: on va s'ennuyer de cette force-là» -André Robitaille
Rattrapage
Béatrice Picard (1929-2025)
«Elle était extraordinaire: on va s'ennuyer de cette force-là» -André Robitaille
Immobilier: le prix des maisons monte partout sauf à Montréal
Rattrapage
Au Québec, une hausse de 7% est prévue pour 2026
Immobilier: le prix des maisons monte partout sauf à Montréal
«Je suis fâché contre le premier ministre qui se déleste de ses responsabilités»
Rattrapage
Fonderie Horne à Rouyn-Noranda
«Je suis fâché contre le premier ministre qui se déleste de ses responsabilités»
Météo: une bordée de 15 à 20 cm attendue à Montréal et le sud-ouest du Québec
Rattrapage
De mercredi à jeudi
Météo: une bordée de 15 à 20 cm attendue à Montréal et le sud-ouest du Québec
Stratégie choc de Washington: l'Europe doit créer sa propre défense
Rattrapage
Trump et l'OTAN
Stratégie choc de Washington: l'Europe doit créer sa propre défense
«Béatrice Picard avait de l'énergie pour abattre tout le monde sur le plateau»
Rattrapage
Décédée à 96 ans
«Béatrice Picard avait de l'énergie pour abattre tout le monde sur le plateau»
Loi anti-citron: ce qu'il faut savoir avant d'acheter un véhicule neuf
Rattrapage
Problèmes généralement liés à la technologie
Loi anti-citron: ce qu'il faut savoir avant d'acheter un véhicule neuf
«Slafkovsky, ce joueur va devenir indispensable pour le Canadien»
Rattrapage
Le meilleur joueur du CH en ce moment?
«Slafkovsky, ce joueur va devenir indispensable pour le Canadien»