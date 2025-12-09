Selon une étude

Une étude menée sur des enfants nés en 1997-1998 montre que la pratique régulière d’un sport organisé entre 6 et 10 ans réduit les comportements oppositionnels et défiants chez les garçons à 12 ans.

L’étude en question souligne aussi des bénéfices pour les filles, incluant notamment une meilleure attention et un meilleur engagement scolaire.

Écoutez à ce sujet Linda Pagani, professeure titulaire à l’École de psychoéducation et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine de l’Université de Montréal, au micro de Philippe Cantin.