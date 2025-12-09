 Aller au contenu
Société
Selon une étude

La pratique du sport à l'enfance influence le comportement des garçons

le 9 décembre 2025 16:52

Une étude menée sur des enfants nés en 1997-1998 montre que la pratique régulière d’un sport organisé entre 6 et 10 ans réduit les comportements oppositionnels et défiants chez les garçons à 12 ans.

L’étude en question souligne aussi des bénéfices pour les filles, incluant notamment une meilleure attention et un meilleur engagement scolaire.

Écoutez à ce sujet Linda Pagani, professeure titulaire à l’École de psychoéducation et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine de l’Université de Montréal, au micro de Philippe Cantin.

« Cette étude dit que les enfants qui ont fait un sport de façon constante entre six ans et dix ans, deux ans plus tard, à douze ans, sont moins à risque d'être oppositionnels et défiants. Et ça, c'est vraiment bienvenu, parce que si on demande aux enseignants ce qui est préoccupant, c'est beaucoup ce manque de respect [des élèves]. »

Linda Pagani

Cette étude met aussi de l'avant le contraste entre les effets positifs du sport et l’influence négative croissante des écrans et des réseaux sociaux sur la socialisation des jeunes.

