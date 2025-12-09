Décédée à 96 ans

Parmi les nombreux projets auxquels a participé Béatrice Picard, figurent le court-métrage primé à l'international, Marguerite, et la populaire série Un gars, une fille .

Pour en parler, nous recevons la réalisatrice de Marguerite, Marianne Farley, et l'animateur et concepteur d'Un gars, une fille, Guy A. Lepage.

Écoutez la réalisatrice et l'animateur rendre hommage à Béatrice Picard, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.