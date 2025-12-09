Décédée à 96 ans

Parmi les nombreux projets auxquels a participé Béatrice Picard, figurent le court-métrage primé à l'international, Marguerite, et la populaire série Un gars, une fille .
Pour en parler, nous recevons la réalisatrice de Marguerite, Marianne Farley, et l'animateur et concepteur d'Un gars, une fille, Guy A. Lepage.
Écoutez la réalisatrice et l'animateur rendre hommage à Béatrice Picard, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
«Béatrice avait de l'énergie pour abattre tout le monde sur le plateau. À la fin de la journée, elle demandait : ''C'est fini ? J'ai trouvé que ce que j'étais en train de faire a passé vraiment vite !'' Pendant ce temps, nous, on était complètement épuisés.»
«Béatrice était vraiment cool. Elle riait, elle trouvait ça drôle, les gags d'Un gars, une fille. On voyait qu'elle était contente d'être dans la série !»