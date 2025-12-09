 Aller au contenu
Politique
Fonderie Horne à Rouyn-Noranda

«Je suis fâché contre le premier ministre qui se déleste de ses responsabilités»

par 98.5

0:00
8:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 décembre 2025 16:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je suis fâché contre le premier ministre qui se déleste de ses responsabilités»
Émilise Lessard-Therrien a été députée de la circonscription de Rouyn-Noranda entre 2018 et 2022. / Spencer Colby/La Presse Canadienne

Le premier ministre du Québec et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, François Legault, propose un délai supplémentaire de 18 mois à la fonderie Horne pour réduire ses cibles de réduction d’arsenic dans l'air de Rouyn-Noranda. 

Cette rencontre survient alors que des rumeurs de fermeture de la fonderie par sa propriétaire, la multinationale anglo-suisse Glencore, ont beaucoup circulé dans les dernières semaines.

Des travailleurs se sont par ailleurs réunis lundi dernier à l'Hôtel de Ville pour sommer la Ville de Rouyn-Noranda de défendre l'avenir de la seule fonderie de cuivre au Canada.

Pendant ce temps, d'autres citoyens s'inquiètent de la pollution engendrée par cette usine.

Écoutez l'ex-députée de Rouyn-Noranda, Émilise Lessard-Therrien, commenter ce dossier sensible au micro de Philippe Cantin.

«Comment voulez-vous que l’on mène ce débat-là de manière saine en Abitibi-Témiscamingue, quand nous sommes une petite communauté où chacun connaît quelqu'un qui travaille à la fonderie, ou qui bénéficie de la contribution financière de Glencore dans le milieu. D’un autre côté, nous avons les gens qui sont aussi préoccupés par leur santé et qui vivent de la culpabilité d’exposer leurs enfants à cette pollution-là. Donc, ce n’est pas facile. Et moi, je suis fâché contre ce chef de gouvernement qui se déleste de ses responsabilités.»

Émilise Lessard-Therrien

Vous aimerez aussi

Calendrier de l'avent du PLQ: «Un scandale par jour!»
Lagacé le matin
Calendrier de l'avent du PLQ: «Un scandale par jour!»
0:00
10:42
Les jours de Pablo Rodriguez sont-ils comptés?
Le Québec maintenant
Les jours de Pablo Rodriguez sont-ils comptés?
0:00
8:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025
Rattrapage
Économie
Les compagnies aériennes affichent des bénéfices nets en hausse pour 2025
Trump a un taux d’approbation économique de 36 %
Rattrapage
Longue entrevue de Donald Trump
Trump a un taux d’approbation économique de 36 %
«Ça prend quelqu'un qui a un réseau extraordinaire aux États-Unis»
Rattrapage
Nouvel ambassadeur aux États-Unis
«Ça prend quelqu'un qui a un réseau extraordinaire aux États-Unis»
«Pétillante, drôle et allumée»: Bernard Fortin rend hommage à Béatrice Picard
Rattrapage
L'actrice est décédée à 96 ans
«Pétillante, drôle et allumée»: Bernard Fortin rend hommage à Béatrice Picard
«C'est une annonce qui va mettre le feu aux poudres chez les écologistes»
Rattrapage
Projet de loi Q-5
«C'est une annonce qui va mettre le feu aux poudres chez les écologistes»
Canadiens-Lightning: des philosophies qui se ressemblent
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Canadiens-Lightning: des philosophies qui se ressemblent
La pratique du sport à l'enfance influence le comportement des garçons
Rattrapage
Selon une étude
La pratique du sport à l'enfance influence le comportement des garçons
«Elle était extraordinaire: on va s'ennuyer de cette force-là» -André Robitaille
Rattrapage
Béatrice Picard (1929-2025)
«Elle était extraordinaire: on va s'ennuyer de cette force-là» -André Robitaille
Immobilier: le prix des maisons monte partout sauf à Montréal
Rattrapage
Au Québec, une hausse de 7% est prévue pour 2026
Immobilier: le prix des maisons monte partout sauf à Montréal
Météo: une bordée de 15 à 20 cm attendue à Montréal et le sud-ouest du Québec
Rattrapage
De mercredi à jeudi
Météo: une bordée de 15 à 20 cm attendue à Montréal et le sud-ouest du Québec
Stratégie choc de Washington: l'Europe doit créer sa propre défense
Rattrapage
Trump et l'OTAN
Stratégie choc de Washington: l'Europe doit créer sa propre défense
«Béatrice Picard avait de l'énergie pour abattre tout le monde sur le plateau»
Rattrapage
Décédée à 96 ans
«Béatrice Picard avait de l'énergie pour abattre tout le monde sur le plateau»
Loi anti-citron: ce qu'il faut savoir avant d'acheter un véhicule neuf
Rattrapage
Problèmes généralement liés à la technologie
Loi anti-citron: ce qu'il faut savoir avant d'acheter un véhicule neuf
«Slafkovsky, ce joueur va devenir indispensable pour le Canadien»
Rattrapage
Le meilleur joueur du CH en ce moment?
«Slafkovsky, ce joueur va devenir indispensable pour le Canadien»