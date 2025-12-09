Fonderie Horne à Rouyn-Noranda

Le premier ministre du Québec et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, François Legault, propose un délai supplémentaire de 18 mois à la fonderie Horne pour réduire ses cibles de réduction d’arsenic dans l'air de Rouyn-Noranda.

Cette rencontre survient alors que des rumeurs de fermeture de la fonderie par sa propriétaire, la multinationale anglo-suisse Glencore, ont beaucoup circulé dans les dernières semaines.

Des travailleurs se sont par ailleurs réunis lundi dernier à l'Hôtel de Ville pour sommer la Ville de Rouyn-Noranda de défendre l'avenir de la seule fonderie de cuivre au Canada.

Pendant ce temps, d'autres citoyens s'inquiètent de la pollution engendrée par cette usine.

Écoutez l'ex-députée de Rouyn-Noranda, Émilise Lessard-Therrien, commenter ce dossier sensible au micro de Philippe Cantin.