Fonderie Horne à Rouyn-Noranda

Le premier ministre du Québec et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, François Legault, propose un délai supplémentaire de 18 mois à la fonderie Horne pour réduire ses cibles de réduction d’arsenic dans l'air de Rouyn-Noranda.
Cette rencontre survient alors que des rumeurs de fermeture de la fonderie par sa propriétaire, la multinationale anglo-suisse Glencore, ont beaucoup circulé dans les dernières semaines.
Des travailleurs se sont par ailleurs réunis lundi dernier à l'Hôtel de Ville pour sommer la Ville de Rouyn-Noranda de défendre l'avenir de la seule fonderie de cuivre au Canada.
Pendant ce temps, d'autres citoyens s'inquiètent de la pollution engendrée par cette usine.
Écoutez l'ex-députée de Rouyn-Noranda, Émilise Lessard-Therrien, commenter ce dossier sensible au micro de Philippe Cantin.
«Comment voulez-vous que l’on mène ce débat-là de manière saine en Abitibi-Témiscamingue, quand nous sommes une petite communauté où chacun connaît quelqu'un qui travaille à la fonderie, ou qui bénéficie de la contribution financière de Glencore dans le milieu. D’un autre côté, nous avons les gens qui sont aussi préoccupés par leur santé et qui vivent de la culpabilité d’exposer leurs enfants à cette pollution-là. Donc, ce n’est pas facile. Et moi, je suis fâché contre ce chef de gouvernement qui se déleste de ses responsabilités.»