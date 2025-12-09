Événement céleste

Amateurs de spectacles célestes, à vos caméras! Une forte tempête géomagnétique de classe G3 est attendue pour frapper la Terre dès mardi.

C'est le résultat d'une importante éruption solaire survenue samedi dernier.

Selon les prévisions, elle est suffisamment puissante pour déclencher des aurores boréales qui pourraient être vues bien plus au sud qu'en temps normal.

Cette vague d'énergie provient d'une puissante éruption de classe M8 sur la tache solaire 4299, un événement que les experts nomment «éjection de masse coronale» (CME).

Quelques perturbations pour les systèmes satellites ou de radio sont possibles, mais l'impact sur nos infrastructures sera limité.

Classée G3 sur une échelle de G5, la tempête devrait atteindre la Terre en début ou en milieu de journée mardi, créant des conditions idéales pour observer les aurores dès la tombée de la nuit.