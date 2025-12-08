Pour contrer le gaspillage de matériaux neuf

Twenifor est un marketplace qui vise à contrer le gaspillage en facilitant la réutilisation des surplus de matériaux neufs provenant des chantiers de construction et de démolition.

Les entrepreneurs commandent souvent 10 à 15 % de matériaux en surplus pour éviter les retards, ce qui représente plus d'un milliard de dollars jeté annuellement au Québec.

Twenifor récupère ces matériaux (notamment beaucoup de bois), les entrepose dans deux entrepôts (Saguenay et Rive-Sud de Montréal) et les livre partout au Québec.

Les particuliers peuvent acheter ces produits, souvent de meilleure qualité que ceux disponibles en quincaillerie, à environ 50 % de rabais.

L'entreprise, qui compte sept employés, travaille avec de grands donneurs d'ordres et souhaite s'exporter à l'international.

Écoutez Maxime Potvin, président de Twenifor, expliquer le tout, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.