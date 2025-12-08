 Aller au contenu
Société
Pour contrer le gaspillage de matériaux neuf

Twenifor: acheter des matériaux de construction de surplus à 50 % moins cher

par 98.5

0:00
8:32

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 décembre 2025 18:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Twenifor: acheter des matériaux de construction de surplus à 50 % moins cher
Plus d’un milliard de dollars de matériaux de construction sont jetés chaque année au Québec. / Sweeann/ Adobe Stock

Twenifor est un marketplace qui vise à contrer le gaspillage en facilitant la réutilisation des surplus de matériaux neufs provenant des chantiers de construction et de démolition.

Les entrepreneurs commandent souvent 10 à 15 % de matériaux en surplus pour éviter les retards, ce qui représente plus d'un milliard de dollars jeté annuellement au Québec.

Twenifor récupère ces matériaux (notamment beaucoup de bois), les entrepose dans deux entrepôts (Saguenay et Rive-Sud de Montréal) et les livre partout au Québec.

Les particuliers peuvent acheter ces produits, souvent de meilleure qualité que ceux disponibles en quincaillerie, à environ 50 % de rabais.

L'entreprise, qui compte sept employés, travaille avec de grands donneurs d'ordres et souhaite s'exporter à l'international.

Écoutez Maxime Potvin, président de Twenifor, expliquer le tout, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

«Seulement au Québec, c'est plus d'un milliard de dollars qui est jeté ou qui est envoyé dans des sites d'enfouissement, c'est aberrant.»

Maxime Potvin

Vous aimerez aussi

Conflit à Air Transat: «Les chances d'en arriver à une entente sont très bonnes»
La commission
Conflit à Air Transat: «Les chances d'en arriver à une entente sont très bonnes»
0:00
7:41
Tous les professeurs devront être appelés Madame ou Monsieur
La commission
Tous les professeurs devront être appelés Madame ou Monsieur
0:00
9:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Slafkovsky: ce joueur va devenir indispensable pour le Canadien»
Rattrapage
Le meilleur joueur du CH en ce moment?
«Slafkovsky: ce joueur va devenir indispensable pour le Canadien»
Guerre des studios: Paramount lance une offre hostile supérieure à Netflix
Rattrapage
L'ombre de Trump plane sur la surenchère...
Guerre des studios: Paramount lance une offre hostile supérieure à Netflix
En Floride, des Américains appellent toujours à un 51e État canadien
Rattrapage
Observations lors d'un séjour aux États-Unis
En Floride, des Américains appellent toujours à un 51e État canadien
Jean Chrétien refuse de témoigner sur les «citoyennetés accélérées» de 1995
Rattrapage
Une bonne idée de l'ancien premier ministre?
Jean Chrétien refuse de témoigner sur les «citoyennetés accélérées» de 1995
La CAQ cherche une entente avec la FMOQ pour Noël
Rattrapage
Fin de session parlementaire
La CAQ cherche une entente avec la FMOQ pour Noël
17 chirurgies annulées à cause d’un dégât d’eau majeur
Rattrapage
Hôpital Sainte-Croix de Drummondville
17 chirurgies annulées à cause d’un dégât d’eau majeur
Fin de la ligue féminine de hockey-balle à Chambly, liée aux ventes de bières?
Rattrapage
Inéquité d’accès aux infrastructures sportives
Fin de la ligue féminine de hockey-balle à Chambly, liée aux ventes de bières?
Un seul québécois invité au championnat mondial de hockey junior
Rattrapage
Sur 27 joueurs canadiens
Un seul québécois invité au championnat mondial de hockey junior
La surenchère pour Warner Bros et la sélection des Golden Globes
Rattrapage
L'ombre de Trump plane sur le rachat
La surenchère pour Warner Bros et la sélection des Golden Globes
«Celui qui paye les violons choisit la chanson, ça a toujours été comme ça»
Rattrapage
Le financement des arts
«Celui qui paye les violons choisit la chanson, ça a toujours été comme ça»
Une entente encore possible deux jours avant la grève
Rattrapage
Arrêt de travail chez Air Transat
Une entente encore possible deux jours avant la grève
La deuxième période ne réussit pas aux Canadiens
Rattrapage
Défaite face aux Blues
La deuxième période ne réussit pas aux Canadiens
«Le PLQ présentement, c'est comme l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont»
Rattrapage
De controverse en controverse
«Le PLQ présentement, c'est comme l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont»
Un nouvel album de Noël interprété par des artistes canadiens
Rattrapage
Chansons du temps des Fêtes
Un nouvel album de Noël interprété par des artistes canadiens