Inéquité d’accès aux infrastructures sportives

La Ligue féminine de hockey-balle au Richelieu (HBHA) a été éliminée, laissant environ 170 filles sans endroit pour jouer.

Marie-Pier Grégoire, ancienne joueuse, confirme que les femmes ont été «tassées» progressivement au profit des ligues masculines.

L'injustice s'est manifestée par l'attribution de plages horaires indésirables (17h ou 22h30) aux femmes, contrairement aux hommes.

Questionnée, la direction aurait répondu qu'elle priorise les hommes, car ils rapportent plus au bar sportif du complexe...

Écoutez le témoignage de Marie-Pier Grégoire, ex-joueuse du circuit, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.