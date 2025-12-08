 Aller au contenu
Arts et spectacles
L'ombre de Trump plane sur le rachat

La surenchère pour Warner Bros et la sélection des Golden Globes

Entendu dans

Le Québec maintenant

Paramount/Skydance a lancé une contre-offre colossale de 108 milliards de dollars pour racheter Warner Bros. Discovery, surenchérissant sur Netflix.

Cette transaction est marquée par l'ingérence politique, car Jared Kushner, le beau-fils de Donald Trump, est impliqué dans l'offre. Les propriétaires de Paramount sont également de fervents républicains.

En cas d'échec de la transaction due à l'administration Trump, Netflix pourrait devoir payer 5,8 milliards de dollars à Warner. 

Autre sujet abordé: 

  • Les nominations aux Golden Globes, plus équilibrées grâce à l'augmentation du nombre de votants à plus de 400 dans le monde.

