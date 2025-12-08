 Aller au contenu
Société
Arrêt de travail chez Air Transat

Une entente encore possible deux jours avant la grève

par 98.5

0:00
10:21

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 décembre 2025 16:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Une entente encore possible deux jours avant la grève
Les 750 pilotes d’Air Transat pourraient entrer en grève dès ce mercredi si aucune entente n’est conclue d’ici là avec la partie patronale. / Armando Franca/The Associated Press

Les 750 pilotes d’Air Transat pourraient entrer en grève dès ce mercredi si aucune entente n’est conclue d’ici là avec la partie patronale.

La grève peut encore être évitée puisque les négociations sont toujours en cours pour trouver un accord sur la convention collective des pilotes.

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé d’enseignement en gestion de l’aviation à l’Université McGill, et Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, revenir sur les impacts de ce conflit de travail, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Aucun vol n’a pour le moment été annulé, mais les voyageurs surveillent la situation avec beaucoup de crainte. Des solutions ont déjà été mises en place et certains vols ont dû être déplacés.

«Des gens qui devaient prendre l'avion le 10 ont été déplacés en journée, en fin de journée. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur le retour de Cancun et de Punta Cana, mais il y a un nombre limité de places. Les appareils ont beau être plus gros, il y a quand même des gens qui n’ont pas encore de retour pour le 11 et le 12.»

Éric Boissonneault

