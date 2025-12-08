Arrêt de travail chez Air Transat

Les 750 pilotes d’Air Transat pourraient entrer en grève dès ce mercredi si aucune entente n’est conclue d’ici là avec la partie patronale.

La grève peut encore être évitée puisque les négociations sont toujours en cours pour trouver un accord sur la convention collective des pilotes.

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé d’enseignement en gestion de l’aviation à l’Université McGill, et Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, revenir sur les impacts de ce conflit de travail, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Aucun vol n’a pour le moment été annulé, mais les voyageurs surveillent la situation avec beaucoup de crainte. Des solutions ont déjà été mises en place et certains vols ont dû être déplacés.