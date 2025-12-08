 Aller au contenu
Défaite face aux Blues

La deuxième période ne réussit pas aux Canadiens

Le Québec maintenant

le 8 décembre 2025 16:09

Philippe Cantin
Meeker Guerrier
La deuxième période ne réussit pas aux Canadiens
Esprit sportif / Cogeco Média

Fin de semaine en demi-teinte pour les Canadiens de Montréal : ils se sont imposés face aux Leafs samedi, mais ont été défaits par les Blues dimanche au Centre Bell. 

Selon les statistiques récoltées depuis le début de la saison, on remarque que le Tricolore a beaucoup de difficulté à briller pendant la seconde période.

Écoutez l’analyse du chroniqueur sportif Meeker Guerrier, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • Victoire de la Victoire de Montréal face à Toronto;
  • Bientôt les Championnats du monde de hockey junior: un seul joueur québécois y est invité;
  • Lando Norris sacré champion du monde de Formule 1 à Abu Dhabi.

