Défaite face aux Blues

Fin de semaine en demi-teinte pour les Canadiens de Montréal : ils se sont imposés face aux Leafs samedi, mais ont été défaits par les Blues dimanche au Centre Bell.

Selon les statistiques récoltées depuis le début de la saison, on remarque que le Tricolore a beaucoup de difficulté à briller pendant la seconde période.

Écoutez l’analyse du chroniqueur sportif Meeker Guerrier, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés: