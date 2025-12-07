Resto-bar Nadia, guinguette sportive

Le restaurant Nadia, guinguette sportive, le tout premier resto-bar montréalais à mettre de l’avant exclusivement les sports féminins, a vu le jour jeudi.
Écoutez Katia Aubin, cofondatrice de Collective Pivot, anciennement membre du C.A de Hockey Québec et personnalité du mois de l’organisme Égale Action qui prône l’équité dans le sport, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Il y a une très belle variété de sports féminins professionnels qui sont diffusés. Donc, je pense qu'il y a des habitudes à développer. Mais les billets se vendent autant. Puis Montréal est une plaque tournante pour les sports féminins. Je suis positive, il faut donner la chance au produit de se développer. Les sports masculins, on les a toujours eus dans le visage. On savait que c'était ça qu'il fallait regarder. Maintenant, il faut donner de l'espace au sport féminin.»