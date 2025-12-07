«J'en reviens pas que Ginette Reno ait changé d'idée. Qui l'eût cru? Elle n'était pas sur les plateformes de musique depuis des années. Et je comprends pourquoi. Spotify donne des peanuts. Alors, Ginette Reno, elle, est l'une des rares à vendre des CD. Elle a changé d'idée. Alors, il y a plusieurs de ses albums qui sont maintenant disponibles sur les plateformes. Pas tout, mais beaucoup de choses.»