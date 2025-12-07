 Aller au contenu
Société
J'en reviens pas!

Musique sur Spotify : «Ginette Reno a changé d'idée, qui l'eût cru?»

par 98.5

0:00
12:29

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 décembre 2025 07:37

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

Musique sur Spotify : «Ginette Reno a changé d'idée, qui l'eût cru?»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

«J'en reviens pas que Ginette Reno ait changé d'idée. Qui l'eût cru? Elle n'était pas sur les plateformes de musique depuis des années. Et je comprends pourquoi. Spotify donne des peanuts. Alors, Ginette Reno, elle, est l'une des rares à vendre des CD. Elle a changé d'idée. Alors, il y a plusieurs de ses albums qui sont maintenant disponibles sur les plateformes. Pas tout, mais beaucoup de choses.»

Stéphane Leclair

Vous aimerez aussi

Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
Signé Lévesque
Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
0:00
10:00
Loi 2 : «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Signé Lévesque
Loi 2 : «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
0:00
6:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Rattrapage
Signé Lévesque
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Loi 2 : «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Rattrapage
J'en reviens pas
Loi 2 : «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Rattrapage
Chronique culturelle
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Noël en famille : sommes-nous trop nostalgiques des années passées?
Rattrapage
Chronique société
Noël en famille : sommes-nous trop nostalgiques des années passées?
Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
Rattrapage
Campagne aux États-Unis
Le secrétaire des transports encourage les tenues plus appropriées à l'aéroport
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Rattrapage
Victoire 2-1 face aux Leafs en tir de barrage
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?
Rattrapage
Hausse du coût de la vie
Qui peut encore financièrement se permettre d'aller au restaurant?
Chefs de partis sur la sellette : quelques chansons qui illustrent le tout!
Rattrapage
Politique provinciale
Chefs de partis sur la sellette : quelques chansons qui illustrent le tout!
Explosion au port de Saguenay : «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
Rattrapage
Tour du quebec
Explosion au port de Saguenay : «Les gens vont avoir du mal à s'en remettre»
Chocolat confondu avec de l'héroïne : un vétéran de l'armée réclame 240 000$
Rattrapage
Dix jours en prisons
Chocolat confondu avec de l'héroïne : un vétéran de l'armée réclame 240 000$
«Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices»
Rattrapage
Loi 2: témoignage d'un médecin qui quitte
«Je ne suis pas à plaindre, mais j'ai quand même fait des sacrifices»
Hausse du coût de la vie : «Les gens sont coincés, c'est clair!»
Rattrapage
Chronique économique
Hausse du coût de la vie : «Les gens sont coincés, c'est clair!»
Quelques faits intéressants sur Love Actually!
Rattrapage
Film de Richard Curtis
Quelques faits intéressants sur Love Actually!
«À mon avis, c'est le meilleur match du CH défensivement cette saison»
Rattrapage
Victoire 2-1 face aux Leafs en tir de barrage
«À mon avis, c'est le meilleur match du CH défensivement cette saison»
«Parfois c'est loin, et à -17 c'est dur de se rendre»
Rattrapage
Haltes-chaleur non pleinement utilisées
«Parfois c'est loin, et à -17 c'est dur de se rendre»