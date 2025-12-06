 Aller au contenu
Justice et faits divers
Spectacle intitulé Félix je me souviens

«Je pense que les Québécois ne savent pas tout ce que mon père a apporté»

par 98.5

0:00
5:48

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 décembre 2025 07:42

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Je pense que les Québécois ne savent pas tout ce que mon père a apporté»
Denis Lévesque / Cogeco Média

Près de quarante ans après son décès, Félix Leclerc, figure marquante de culture québécoise, fera l'objet d'un spectacle intitulé Félix je me souviens, qui sera présenté à Montréal et Québec l'an prochain.

Écoutez Nathalie Leclerc, fille du comédien, dramaturge, écrivain, poète et chanteur, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Je pense que les jeunes le connaissent, mais pas assez. Mon père, ce n'est pas que l'autoroute Félix-Leclerc. C'est lui qui a ouvert la voie en étant, comme on disait à l'époque, le premier Canadien français à chanter en France dans les années 50. Il a fait de la radio dans le tout début de la radio, il a écrit de la poésie. Auteur, compositeur, interprète. Ce spectacle-là sera ça. On va piger un peu dans sa carrière, dans son œuvre et dans sa vie pour honorer Félix Leclerc. Je pense que les Québécois ne savent pas tout ce que mon père a pu apporter.»

Nathalie Leclerc

Vous aimerez aussi

Incendie du manoir de l'ex-patron de Pornhub: un deuxième suspect arrêté
Lagacé le matin
Incendie du manoir de l'ex-patron de Pornhub: un deuxième suspect arrêté
0:00
6:08
Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»
Le Québec maintenant
Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»
0:00
8:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Le palmarès du web 2025
Rattrapage
Meilleurs moment sur internet
Le palmarès du web 2025
Décès d'un surveillant de déneigement : «Il se retrouvait dans les angles morts»
Rattrapage
Tour du québec
Décès d'un surveillant de déneigement : «Il se retrouvait dans les angles morts»
Cuban Christmas : «On a toute la chaleur et la richesse musicale cubaine»
Rattrapage
Chronique culturelle
Cuban Christmas : «On a toute la chaleur et la richesse musicale cubaine»
Le secrétaire à la défense Pete Hegseth soulève la critique
Rattrapage
Chronique américaine
Le secrétaire à la défense Pete Hegseth soulève la critique
Montréal : la ville la plus congestionnée au pays !
Rattrapage
63 heures dans le trafic par année
Montréal : la ville la plus congestionnée au pays !
«Il n'y a pas mieux pour discuter avec ces jeunes que Janette Bertrand»
Rattrapage
Émission Janette, les jeunes et la vieille
«Il n'y a pas mieux pour discuter avec ces jeunes que Janette Bertrand»
«On revient avec le gardien le plus solide présentement»
Rattrapage
Dobeš dans le filet pour affronter Toronto
«On revient avec le gardien le plus solide présentement»
Périodes de froid : la trousse d'urgence à garder dans son véhicule
Rattrapage
Chronique du ministère des Transports
Périodes de froid : la trousse d'urgence à garder dans son véhicule
Coût de la vie : «Comment les gens font pour se payer tout ça?»
Rattrapage
J'en reviens pas
Coût de la vie : «Comment les gens font pour se payer tout ça?»
«PolySeSouvient s'inquiète pour l'enjeu du contrôle des armes à feu»
Rattrapage
Tuerie de polytechnique 36 ans plus tard
«PolySeSouvient s'inquiète pour l'enjeu du contrôle des armes à feu»
«Est-ce qu'on est encore capable de réformer sans que ce soit le drame?»
Rattrapage
Rassemblement intersyndical à Montréal
«Est-ce qu'on est encore capable de réformer sans que ce soit le drame?»
Les furies : «Un film qui m'a absolument charmé et qui m'habite encore»
Rattrapage
Simon Boulerice au segment J'en reviens pas
Les furies : «Un film qui m'a absolument charmé et qui m'habite encore»
Janette : «C'est vraiment une pièce phénomène!»
Rattrapage
Des représentations en décembre 2026
Janette : «C'est vraiment une pièce phénomène!»
Les meilleures destinations pour voyager pendant le temps des Fêtes
Rattrapage
Voyage
Les meilleures destinations pour voyager pendant le temps des Fêtes