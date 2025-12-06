Près de quarante ans après son décès, Félix Leclerc, figure marquante de culture québécoise, fera l'objet d'un spectacle intitulé Félix je me souviens, qui sera présenté à Montréal et Québec l'an prochain.

Écoutez Nathalie Leclerc, fille du comédien, dramaturge, écrivain, poète et chanteur, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.