Près de quarante ans après son décès, Félix Leclerc, figure marquante de culture québécoise, fera l'objet d'un spectacle intitulé Félix je me souviens, qui sera présenté à Montréal et Québec l'an prochain.
Écoutez Nathalie Leclerc, fille du comédien, dramaturge, écrivain, poète et chanteur, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Je pense que les jeunes le connaissent, mais pas assez. Mon père, ce n'est pas que l'autoroute Félix-Leclerc. C'est lui qui a ouvert la voie en étant, comme on disait à l'époque, le premier Canadien français à chanter en France dans les années 50. Il a fait de la radio dans le tout début de la radio, il a écrit de la poésie. Auteur, compositeur, interprète. Ce spectacle-là sera ça. On va piger un peu dans sa carrière, dans son œuvre et dans sa vie pour honorer Félix Leclerc. Je pense que les Québécois ne savent pas tout ce que mon père a pu apporter.»