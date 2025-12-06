 Aller au contenu
Société
Tuerie de polytechnique 36 ans plus tard

«PolySeSouvient s'inquiète pour l'enjeu du contrôle des armes à feu»

par 98.5

0:00
6:30

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 décembre 2025 07:28

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«PolySeSouvient s'inquiète pour l'enjeu du contrôle des armes à feu»
En ce 6 décembre 2025, 36 ans se sont écoulés depuis la fusillade de Polytechnique, qui a coûté à la vie à 14 jeunes femmes. / Graham Hughes / Adobe Stock

En ce 6 décembre 2025, 36 ans se sont écoulés depuis la fusillade de Polytechnique, qui a coûté à la vie à 14 jeunes femmes. 

Écoutez Caroline Bertrand en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.

«Une cérémonie en hommage aux victimes aura lieu ce matin à Montréal devant la plaque commémorative située près de l'entrée des étudiants du bâtiment principal de Polytechnique. Chaque année, il est question, entre autres, du contrôle des armes à feu au pays. Dans un article de Radio-Canada, on peut lire que l'organisme PolySeSouvient s'inquiète pour l'enjeu du contrôle des armes à feu. Le gouvernement Carney n'a pas encore établi de calendrier précis pour réviser la classification des armes à feu.» 

Caroline Bertrand

Aussi dans cette revue de presse

  • Un nouveau blitz de négociations entre les médecins et le gouvernement du Québec
  • Itinérance : appel à la solidarité lancé par la ville de Montréal

Vous aimerez aussi

Cadeaux technos «raisonnables»: les suggestions de Mathieu Roy
Le Québec maintenant
Cadeaux technos «raisonnables»: les suggestions de Mathieu Roy
0:00
10:02
Gemini 3 Pro surpasse ChatGPT sur tout les niveaux
Le Québec maintenant
Gemini 3 Pro surpasse ChatGPT sur tout les niveaux
0:00
9:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Le palmarès du web 2025
Rattrapage
Meilleurs moment sur internet
Le palmarès du web 2025
Décès d'un surveillant de déneigement : «Il se retrouvait dans les angles morts»
Rattrapage
Tour du québec
Décès d'un surveillant de déneigement : «Il se retrouvait dans les angles morts»
Cuban Christmas : «On a toute la chaleur et la richesse musicale cubaine»
Rattrapage
Chronique culturelle
Cuban Christmas : «On a toute la chaleur et la richesse musicale cubaine»
Le secrétaire à la défense Pete Hegseth soulève la critique
Rattrapage
Chronique américaine
Le secrétaire à la défense Pete Hegseth soulève la critique
Montréal : la ville la plus congestionnée au pays !
Rattrapage
63 heures dans le trafic par année
Montréal : la ville la plus congestionnée au pays !
«Il n'y a pas mieux pour discuter avec ces jeunes que Janette Bertrand»
Rattrapage
Émission Janette, les jeunes et la vieille
«Il n'y a pas mieux pour discuter avec ces jeunes que Janette Bertrand»
«On revient avec le gardien le plus solide présentement»
Rattrapage
Dobeš dans le filet pour affronter Toronto
«On revient avec le gardien le plus solide présentement»
«Je pense que les Québécois ne savent pas tout ce que mon père a apporté»
Rattrapage
Spectacle intitulé Félix je me souviens
«Je pense que les Québécois ne savent pas tout ce que mon père a apporté»
Périodes de froid : la trousse d'urgence à garder dans son véhicule
Rattrapage
Chronique du ministère des Transports
Périodes de froid : la trousse d'urgence à garder dans son véhicule
Coût de la vie : «Comment les gens font pour se payer tout ça?»
Rattrapage
J'en reviens pas
Coût de la vie : «Comment les gens font pour se payer tout ça?»
«Est-ce qu'on est encore capable de réformer sans que ce soit le drame?»
Rattrapage
Rassemblement intersyndical à Montréal
«Est-ce qu'on est encore capable de réformer sans que ce soit le drame?»
Les furies : «Un film qui m'a absolument charmé et qui m'habite encore»
Rattrapage
Simon Boulerice au segment J'en reviens pas
Les furies : «Un film qui m'a absolument charmé et qui m'habite encore»
Janette : «C'est vraiment une pièce phénomène!»
Rattrapage
Des représentations en décembre 2026
Janette : «C'est vraiment une pièce phénomène!»
Les meilleures destinations pour voyager pendant le temps des Fêtes
Rattrapage
Voyage
Les meilleures destinations pour voyager pendant le temps des Fêtes