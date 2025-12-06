Tuerie de polytechnique 36 ans plus tard

En ce 6 décembre 2025, 36 ans se sont écoulés depuis la fusillade de Polytechnique, qui a coûté à la vie à 14 jeunes femmes.
Écoutez Caroline Bertrand en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
«Une cérémonie en hommage aux victimes aura lieu ce matin à Montréal devant la plaque commémorative située près de l'entrée des étudiants du bâtiment principal de Polytechnique. Chaque année, il est question, entre autres, du contrôle des armes à feu au pays. Dans un article de Radio-Canada, on peut lire que l'organisme PolySeSouvient s'inquiète pour l'enjeu du contrôle des armes à feu. Le gouvernement Carney n'a pas encore établi de calendrier précis pour réviser la classification des armes à feu.»
Aussi dans cette revue de presse :
- Un nouveau blitz de négociations entre les médecins et le gouvernement du Québec
- Itinérance : appel à la solidarité lancé par la ville de Montréal