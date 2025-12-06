63 heures dans le trafic par année

Montréal est la ville la plus congestionnée du Canada ; les automobilistes de la métropole passent annuellement 63 heures dans le trafic aux heures d'achalandages, selon un nouveau rapport de la firme INRIX.

Comment expliquer le phénomène?

Écoutez Louis Lévesque, président du comité des politiques publiques de l’Association des économistes québécois, en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque.