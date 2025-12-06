63 heures dans le trafic par année

Montréal est la ville la plus congestionnée du Canada ; les automobilistes de la métropole passent annuellement 63 heures dans le trafic aux heures d'achalandages, selon un nouveau rapport de la firme INRIX.
Comment expliquer le phénomène?
Écoutez Louis Lévesque, président du comité des politiques publiques de l’Association des économistes québécois, en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Je pense qu'il y a plusieurs causes, mais on a laissé l'état du réseau routier se dégrader, pas seulement municipal, mais aussi provincial. On doit faire beaucoup de travaux qui, évidemment, ont un impact direct sur la circulation. Il n'y a pas de solution à court terme à ça. Mais il a aussi l'augmentation du nombre de véhicules sur une longue période. Il y a aussi des décisions de la ville sur comment elle gère son réseau routier.»