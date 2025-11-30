Des représentations en décembre 2026

La pièce Janette présentée au théâtre Duceppe depuis le printemps dernier aura droit des représentations supplémentaires en décembre 2026.
Écoutez Stéphane Leclair discuter dimanche de cette pièce, mettant en vedette Guylaine Tremblay, qui attire les foules depuis sa création.
«C'est vraiment une pièce phénomène! Là, Guylaine remonte sur scène. C'est présenté pendant plusieurs semaines à guichets fermés. Ça se vend vraiment bien. Il y a même eu une tournée dans certaines villes du Québec. Et Guylaine Tremblay et Janette Bertrand se connaissent depuis un bon moment. C'est même Janette qui a été l'une des premières à croire en Guylaine Tremblay, au moment où elle commençait sa carrière.»
Écoutez également des extraits de l'entrevue du chroniqueur avec la comédienne Guylaine Tremblay.