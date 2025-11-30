 Aller au contenu
Arts et spectacles
Des représentations en décembre 2026

Janette : «C'est vraiment une pièce phénomène!»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 30 novembre 2025 10:37

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Janette : «C'est vraiment une pièce phénomène!»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

La pièce Janette présentée au théâtre Duceppe depuis le printemps dernier aura droit des représentations supplémentaires en décembre 2026.

Écoutez Stéphane Leclair discuter dimanche de cette pièce, mettant en vedette Guylaine Tremblay, qui attire les foules depuis sa création.

«C'est vraiment une pièce phénomène! Là, Guylaine remonte sur scène. C'est présenté pendant plusieurs semaines à guichets fermés. Ça se vend vraiment bien. Il y a même eu une tournée dans certaines villes du Québec. Et Guylaine Tremblay et Janette Bertrand se connaissent depuis un bon moment. C'est même Janette qui a été l'une des premières à croire en Guylaine Tremblay, au moment où elle commençait sa carrière.»

Stéphane Leclair

Écoutez également des extraits de l'entrevue du chroniqueur avec la comédienne Guylaine Tremblay.

