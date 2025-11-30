Rassemblement intersyndical à Montréal

Plus de 50 000 personnes ont manifesté leur mécontentement envers différentes politiques de la CAQ, samedi, au centre-ville de Montréal.

Les neuf principales organisations syndicales, en colère contre la réforme syndicale du gouvernement Legault, étaient aussi accompagnées de plusieurs organisations communautaires.

