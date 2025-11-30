 Aller au contenu
Politique
Rassemblement intersyndical à Montréal

«Est qu'on est encore capable de réformer sans que ce soit le drame?»

le 30 novembre 2025 11:05

Plus de 50 000 personnes ont manifesté leur mécontentement envers différentes politiques de la CAQ, samedi, au centre-ville de Montréal. 

Les neuf principales organisations syndicales, en colère contre la réforme syndicale du gouvernement Legault, étaient aussi accompagnées de plusieurs organisations communautaires.

Écoutez Christian Dufour donner son avis sur le sujet, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.

«Moi, ça me déprime profondément. Dans le fond, le bon vieux modèle québécois, ça a suscité une nouvelle élite bien pensante appuyée par les progressistes qui ne veulent aucun changement. Puis, dès qu'on touche à leurs privilèges, c'est le drame absolu. Je suis découragé. Est ce qu'on est encore capable de réformer au Québec sans que ce soit le drame?»

Christian Dufour

