Simon Boulerice au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la marque positivement ou négativement.

Cette semaine, c'est Simon Boulerice, qui vient de publier un livre pour enfant intitulé : Je n’ai pas été invité, à qui l'émission Signé Lévesque tend le micro.

Écoutez l'écrivain s'exprimer au sujet du nouveau film Les Furies, qu'il a particulièrement aimé.