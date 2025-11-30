Simon Boulerice au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la marque positivement ou négativement.
Cette semaine, c'est Simon Boulerice, qui vient de publier un livre pour enfant intitulé : Je n’ai pas été invité, à qui l'émission Signé Lévesque tend le micro.
Écoutez l'écrivain s'exprimer au sujet du nouveau film Les Furies, qu'il a particulièrement aimé.
«J'en reviens pas de la qualité du film Les Furies de Mélanie Charbonneau et scénarisé par Gabrielle Côté. C'est un film qui m'a absolument charmé et qui m'habite encore. Je suis très émue par ce genre de film où il y a une grande sororité, où les personnes se rassemblent pour s'entraider. Et c'est des personnages un peu de tout croche, puis on aime ça.»